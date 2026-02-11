quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
29.4 ° C
29.4 °
29.4 °
58 %
1.5kmh
75 %
qua
29 °
qui
28 °
sex
29 °
sáb
30 °
dom
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Shakira Confirma Show na Praia de Copacabana em Maio

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que a cantora colombiana Shakira será a principal atração de um megashow na Praia de Copacabana, marcado para o dia 2 de maio. O evento, intitulado Todo Mundo no Rio, já trouxe artistas renomados como Madonna e Lady Gaga em edições anteriores.

Detalhes da Turnê de Shakira

Shakira está atualmente em turnê pela América Latina com o nome 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Antes de retornar ao Brasil, a artista fará apresentações em países do Oriente Médio, como Jordânia, Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita. A turnê começou no Rio de Janeiro em fevereiro do ano passado.

Expectativas para o Evento

Os megashows anteriores no Rio de Janeiro atraíram grandes multidões. O show de Lady Gaga, por exemplo, reuniu 2,1 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, enquanto Madonna atraiu 1,6 milhão de fãs. Com Shakira, a expectativa é de mais um grande público para celebrar a música na cidade.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

6
spot_img
Artigo anterior
Convênios do BRDE Impulsionam Crédito nas Regiões Oeste e Sudoeste
Próximo artigo
Poupatempo Paraná atinge 565,6 mil atendimentos com alta aprovação
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress