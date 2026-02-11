O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que a cantora colombiana Shakira será a principal atração de um megashow na Praia de Copacabana, marcado para o dia 2 de maio. O evento, intitulado Todo Mundo no Rio, já trouxe artistas renomados como Madonna e Lady Gaga em edições anteriores.

Detalhes da Turnê de Shakira

Shakira está atualmente em turnê pela América Latina com o nome 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Antes de retornar ao Brasil, a artista fará apresentações em países do Oriente Médio, como Jordânia, Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita. A turnê começou no Rio de Janeiro em fevereiro do ano passado.

Expectativas para o Evento

Os megashows anteriores no Rio de Janeiro atraíram grandes multidões. O show de Lady Gaga, por exemplo, reuniu 2,1 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, enquanto Madonna atraiu 1,6 milhão de fãs. Com Shakira, a expectativa é de mais um grande público para celebrar a música na cidade.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br