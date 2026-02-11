O Poupatempo Paraná alcançou a marca de 565,6 mil atendimentos, destacando-se pela aprovação de 99,5% dos usuários. Esse serviço, que visa facilitar o acesso a serviços públicos, está disponível em 16 unidades espalhadas pelo estado.

Variedade de Serviços

As unidades do Poupatempo oferecem mais de 240 serviços públicos, todos concentrados em um único local. Esse modelo busca otimizar o tempo dos cidadãos, que podem resolver diversas pendências em uma única visita.

Funcionamento e Acesso

O atendimento nas unidades ocorre das 8h às 17h. Para garantir a comodidade dos usuários, é possível agendar o atendimento através do site oficial, aplicativo móvel ou nos totens localizados nas próprias unidades.

Unidades em Fase de Testes

Das 16 unidades do Poupatempo Paraná, quatro estão atualmente em fase de testes, buscando aperfeiçoar o atendimento e expandir a oferta de serviços conforme a demanda da população.