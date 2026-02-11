quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
29.4 ° C
29.4 °
29.4 °
58 %
1.5kmh
75 %
qua
29 °
qui
28 °
sex
29 °
sáb
30 °
dom
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ministro Anuncia R$ 5,7 Bi para Ampliar Aeroportos no Brasil

Politica
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou um investimento significativo de R$ 5,7 bilhões destinado à ampliação de 11 aeroportos no Brasil. Este montante, considerado o maior na história da aviação brasileira, será gerido pela Aena, a principal empresa do setor no mundo.

Aeroportos Beneficiados

Os aeroportos que receberão os investimentos incluem Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG). Congonhas será o principal beneficiado, recebendo R$ 2,6 bilhões.

Impacto Econômico e Social

Com a modernização, espera-se um aumento significativo no número de passageiros, com capacidade para atender mais de 40 milhões por ano. Além disso, o investimento deve gerar cerca de 2,8 mil empregos diretos e indiretos, contribuindo para a economia local.

Detalhes do Plano de Investimentos

O Plano de Investimentos em Ampliação e Modernização de Aeroportos visa a melhoria da infraestrutura e a implementação de novas tecnologias, segurança operacional e práticas sustentáveis. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiará R$ 4,64 bilhões deste total.

Futuro da Aviação Brasileira

Segundo o presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, o projeto não apenas aumentará a capacidade dos aeroportos, mas também melhorará a experiência dos passageiros, promovendo a democratização do transporte aéreo e impulsionando a economia.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

8
spot_img
Artigo anterior
Poupatempo Paraná atinge 565,6 mil atendimentos com alta aprovação
Próximo artigo
PAM de Paraíso do Norte Realiza 15 Mil Atendimentos em Janeiro
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress