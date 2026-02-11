O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou um investimento significativo de R$ 5,7 bilhões destinado à ampliação de 11 aeroportos no Brasil. Este montante, considerado o maior na história da aviação brasileira, será gerido pela Aena, a principal empresa do setor no mundo.

Aeroportos Beneficiados

Os aeroportos que receberão os investimentos incluem Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG). Congonhas será o principal beneficiado, recebendo R$ 2,6 bilhões.

Impacto Econômico e Social

Com a modernização, espera-se um aumento significativo no número de passageiros, com capacidade para atender mais de 40 milhões por ano. Além disso, o investimento deve gerar cerca de 2,8 mil empregos diretos e indiretos, contribuindo para a economia local.

Detalhes do Plano de Investimentos

O Plano de Investimentos em Ampliação e Modernização de Aeroportos visa a melhoria da infraestrutura e a implementação de novas tecnologias, segurança operacional e práticas sustentáveis. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiará R$ 4,64 bilhões deste total.

Futuro da Aviação Brasileira

Segundo o presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, o projeto não apenas aumentará a capacidade dos aeroportos, mas também melhorará a experiência dos passageiros, promovendo a democratização do transporte aéreo e impulsionando a economia.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br