PAM de Paraíso do Norte Realiza 15 Mil Atendimentos em Janeiro

Paraná Geral
Alessandro Vieira/SESA

O Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Paraíso do Norte, pioneiro entre várias unidades planejadas, já está em operação, atendendo a população local. Em janeiro, o PAM realizou cerca de 15 mil atendimentos, destacando-se pela eficiência e abrangência dos serviços prestados.

Investimento em Saúde

O investimento nas unidades de saúde, incluindo o PAM de Paraíso do Norte, ultrapassa R$ 219 milhões. Este montante visa a padronização das estruturas de atendimento e a melhoria dos serviços de urgência e emergência, contribuindo significativamente para a regionalização da saúde.

Objetivos do Projeto

Um dos principais objetivos deste projeto é garantir que as unidades de saúde estejam equipadas para oferecer atendimento de qualidade, melhorando o acesso da população aos serviços de saúde essenciais. A regionalização busca descentralizar e otimizar o atendimento em diferentes localidades.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

