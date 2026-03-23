Inscrições Abertas para o Seminário de História da Cidade e Urbanismo

O Seminário de História da Cidade e do Urbanismo (SHCU) abre inscrições para submissão de trabalhos até 30 de março. Com o tema central 'Pensar fora do eixo: por histórias plurais da cidade e do urbanismo', o evento ocorre de 14 a 17 de setembro em Maringá, promovendo debates sobre história urbana e planejamento.

Parceria e Coordenação

O evento é promovido em parceria com o Programa Associado de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo das Universidades Estaduais de Londrina e Maringá (PPU-UEL/UEM), sob a coordenação da professora Fabíola Castelo de Souza Cordovil. Reunindo pesquisadores e estudantes de todo o país, o seminário busca explorar os desafios contemporâneos das cidades.

Edição Inédita no Interior

Pela primeira vez, o SHCU será sediado no interior da região Sul, valorizando a diversidade de experiências urbanas. A programação completa, com detalhes sobre os eixos temáticos, está disponível na página do evento.

Inscrições e Categorias

O evento oferece dois lotes de inscrição, com valores a partir de R$30,00, variando conforme a categoria: estudantes, pós-graduandos e professores. As inscrições para o segundo lote estão abertas até 10 de julho.

Temática e Reflexão

A edição deste ano propõe uma reflexão sobre os eixos urbanos, entendendo-os como escolhas que revelam narrativas e experiências diversas. Esta abordagem visa incluir novas vozes no debate sobre o tecido urbano.

Histórico do SHCU

Desde o final dos anos 1990, o SHCU tem se dedicado a fortalecer o diálogo entre diferentes contextos urbanos, ampliando redes de pesquisa e interação acadêmica para além dos grandes centros.