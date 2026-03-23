Concertos do Projeto Orquestrando o Futuro em Londrina Iniciam em 2026

O Projeto Orquestrando o Futuro deu início às suas atividades de 2026 com dois concertos especiais em escolas públicas de Londrina. As apresentações ocorrerão nos dias 24 e 25 de março, destacando a integração entre professores da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina e os alunos das oficinas do projeto.

Concertos nas Escolas

O primeiro concerto será no dia 24 de março, às 10h, no CMEI Antonieta Trindade, celebrando o retorno das atividades musicais após o recesso escolar. No dia 25, às 10h30, a Escola Municipal Carlos Kraemer sediará a apresentação, que inclui um repertório especial para crianças e uma demonstração dos alunos com seus professores.

Crescimento do Projeto

Desde sua criação em 2023, o Orquestrando o Futuro tem expandido significativamente. Integrado ao Programa Vencer da Secretaria Municipal de Educação, o projeto oferece oficinas práticas de musicalização e ensino de instrumentos de cordas a mais de 1.400 alunos em 23 escolas municipais. Além disso, onze dessas escolas também disponibilizam aulas de canto coral.

Novidades para 2026

Neste ano, o projeto incluirá o violoncelo no currículo das oficinas, acompanhado por um aumento no acervo de instrumentos. Segundo Irina Ratcheva, coordenadora do projeto, estão previstos a chegada de mais 200 instrumentos, incluindo violinos, violoncelos e contrabaixos pequenos, ampliando o acesso dos alunos à prática musical.

O projeto é uma parceria entre a Artis Colegium Associação Cultural e a Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. As atualizações podem ser acompanhadas no perfil do Instagram @orquestrandoofuturo.