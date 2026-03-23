PGR Apoia Prisão Domiciliar de Bolsonaro por Razões de Saúde

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se a favor da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando motivos de saúde. O parecer foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última segunda-feira (23).

Razões para Prisão Domiciliar

Segundo a Procuradoria-Geral da República, a prisão domiciliar é necessária para garantir o monitoramento contínuo da saúde de Bolsonaro, que apresenta condições instáveis e imprevisíveis. A decisão visa assegurar cuidados essenciais ao ex-presidente.

Contexto e Condenação

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por crimes contra a democracia, incluindo a liderança de uma organização criminosa armada. Atualmente, ele está detido em uma ala especial do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal.

Condições de Saúde de Bolsonaro

Com 71 anos, Bolsonaro foi hospitalizado em março após passar mal em sua cela. Ele foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral e permanece internado em Brasília. A defesa argumenta que a prisão domiciliar é necessária devido ao risco de morte súbita.