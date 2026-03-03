spot_img
SUS Lança Teleatendimento Gratuito para Compulsão por Apostas

Saúde
Redação Portal Cambé
© Rafael Nascimento/MS

O Ministério da Saúde iniciou um serviço de teleatendimento voltado para pessoas com compulsão por apostas. A iniciativa, desenvolvida em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, é parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS) e tem como objetivo oferecer assistência especializada para indivíduos com 18 anos ou mais, além de seus familiares.

Funcionamento do Serviço

O serviço pretende realizar 600 atendimentos online mensais, com possibilidade de ampliação conforme a demanda, visando atingir 100 mil atendimentos mensais. As consultas, feitas por vídeo, têm duração média de 45 minutos e podem incluir até 13 sessões por paciente. O atendimento, que é gratuito e confidencial, é realizado por uma equipe multiprofissional composta de psicólogos, terapeutas ocupacionais e psiquiatras.

Como Acessar o Serviço

Para utilizar o serviço, é necessário se cadastrar no aplicativo Meu SUS Digital. O aplicativo, disponível para Android e iOS, oferece um autoteste que identifica sinais de risco de compulsão. Dependendo do resultado, o usuário é encaminhado automaticamente para o teleatendimento ou orientado a procurar a Rede de Atenção Psicossocial.

Impacto Econômico e Social

Um estudo revelou que as apostas causam perdas econômicas e sociais de cerca de R$ 38,8 bilhões ao país anualmente. O teleatendimento é uma resposta a esse problema crescente, buscando ampliar o acesso ao tratamento de forma segura e acessível.

Capacitação dos Profissionais de Saúde

O Ministério da Saúde, em parceria com a Fiocruz, está capacitando profissionais para atender a essa demanda. Foram disponibilizadas 20 mil vagas para cursos, com 13 mil inscrições já realizadas e 1,5 mil profissionais formados.

Iniciativas Complementares

Além do teleatendimento, o governo federal implementou uma Plataforma de Autoexclusão Centralizada como parte das ações para prevenir e auxiliar na compulsão por apostas online.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

6
