Paraná Avança com Aplicações de Polilamina em Curitiba

Redação Portal Cambé
Foto: Sesa

O Paraná deu mais um passo significativo na área da saúde com a primeira aplicação de polilamina realizada no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, nesta terça-feira. Este avanço marca a oitava aplicação da substância no estado, destacando o comprometimento com a inovação médica.

Encontro com o Governador

Médicos pesquisadores responsáveis pelo procedimento se reuniram com o governador Carlos Massa Ratinho Junior no Palácio Iguaçu. Durante o encontro, discutiram os detalhes e os potenciais benefícios da pesquisa em andamento, reforçando a importância do apoio governamental para iniciativas científicas.

Participação Acadêmica

A bióloga e professora doutora da UFRJ, Tatiana Coelho de Sampaio, participou das discussões, contribuindo com sua expertise para o diálogo sobre os avanços e desafios da pesquisa com polilamina.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

