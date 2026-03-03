spot_img
Ações de Prevenção à Violência Intrafamiliar em Escolas Municipais de Londrina

Londrina
Blog Londrina

A Secretaria Municipal de Defesa Social, através da Guarda Municipal Escolar Comunitária (GMEC), iniciou um projeto de prevenção à violência intrafamiliar em 88 escolas da Rede Municipal de Ensino de Londrina. A iniciativa, que visa alcançar cerca de 5.200 alunos do 4º ano, tem a colaboração da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres.

Palestras e Materiais Informativos

As ações incluem palestras ministradas pela GMEC sobre violência intrafamiliar, sensibilização e distribuição de panfletos nas escolas. A atividade teve início na Escola Municipal Francisco Pereira de Almeida e seguirá em outras unidades ao longo do primeiro semestre de 2026. No ano anterior, mais de 5.000 crianças participaram das palestras.

Objetivos e Impactos

A supervisora Kawanna Cristina de Lima destacou que o objetivo é conscientizar as crianças sobre os tipos de violência e incentivá-las a buscar ajuda. O projeto também aborda a Lei Maria da Penha, aumentando o número de relatos de crianças que presenciam violência em casa. A secretária de Políticas para as Mulheres, Marisol Chiesa, reforçou a importância da ação conjunta para ampliar a divulgação dos serviços de proteção.

Casos de Sucesso

Maria Lucimar Pereira, da Casa Abrigo Canto de Dália, compartilhou um caso em que o projeto ajudou uma mulher a sair de uma situação de violência doméstica grave. Após receber material informativo através do filho, ela procurou ajuda no Centro de Atendimento à Mulher (CAM), demonstrando a eficácia da iniciativa.

Reflexões Finais

Felipe Juliani, secretário de Defesa Social, afirmou que o projeto impacta positivamente a vida das crianças e suas famílias, promovendo prevenção e proteção desde cedo. O trabalho integrado entre as secretarias permite ações mais rápidas e eficazes, interrompendo ciclos de violência e salvando vidas.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

