Fenômeno da Lua de Sangue Encanta Observadores na Região Norte

Na madrugada desta terça-feira (3), ocorreu o fenômeno conhecido como Lua de Sangue, visível na Região Norte do Brasil. Este evento astronômico é um eclipse lunar total que dá à Lua uma coloração avermelhada, resultado da passagem da Terra entre o Sol e a Lua.

Como Ocorre o Fenômeno

O eclipse lunar total acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. A Lua ganha a coloração avermelhada ao entrar completamente na umbra, a parte mais escura da sombra terrestre.

Fases do Eclipse

O eclipse possui quatro fases distintas: Eclipse Penumbral, Eclipse Parcial, Início da Totalidade e Máximo do Eclipse. Cada fase é marcada por mudanças na visibilidade e coloração da Lua, sendo a fase de totalidade responsável pelo fenômeno da Lua de Sangue.

Visibilidade no Brasil

A Lua de Sangue foi parcialmente visível na Região Norte do Brasil, onde as condições climáticas permitiram observar a Lua coberta antes de se pôr. Segundo Thiago Signorini Gonçalves, diretor do Observatório do Valongo da UFRJ, o tom avermelhado não foi plenamente apreciado no país.

Próximos Eventos Astronômicos

O próximo eclipse total visível no Brasil está previsto para 26 de junho de 2029. Antes disso, em 28 de agosto, a Lua estará 93% encoberta, proporcionando uma boa oportunidade para observar o tom avermelhado característico.

