Prefeito de Mauá da Serra Sugere Rota Alternativa ao Pedágio

O prefeito de Mauá da Serra apresentou uma proposta de rota alternativa para motoristas que desejam evitar o pedágio na região. A sugestão tem como objetivo oferecer uma opção mais econômica para a população que utiliza a via regularmente.

Detalhes da Proposta

A rota alternativa sugerida pelo prefeito visa desviar o tráfego do pedágio, proporcionando uma economia significativa aos motoristas. A nova via pretende utilizar estradas já existentes, com ajustes mínimos para garantir a segurança e a eficiência do trajeto.

Impacto Esperado

Segundo a administração municipal, a implementação da rota alternativa pode aliviar o fluxo de veículos no pedágio e reduzir o custo de transporte para os habitantes locais. Além disso, espera-se que a medida incentive o desenvolvimento econômico da região ao melhorar a acessibilidade.

Próximos Passos

O projeto ainda está em fase de análise, e a prefeitura planeja realizar consultas públicas para coletar opiniões e sugestões dos moradores. A decisão final sobre a viabilidade da rota será tomada após essas avaliações.

