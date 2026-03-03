spot_img
Paraná se Destaca em Inteligência Artificial, Afirma Podcast

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
TV Paraná Turismo

O Paraná tem ganhado destaque no cenário nacional no campo da Inteligência Artificial (IA), conforme discutido em um recente episódio de podcast produzido pela Secretaria de Estado da Comunicação (Secom).

Participação Especial

O episódio contou com a presença de José Eduardo Padilha, diretor de IA da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial, que compartilhou insights sobre os avanços e projetos em andamento no estado.

Formato do Programa

Com um formato de bate-papo descontraído, o podcast busca abordar temas de relevância para o desenvolvimento do Paraná, destacando iniciativas inovadoras e tecnológicas.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

