Nikolas Ferreira utilizou jato em campanha de 2022 sob investigação

O deputado federal Nikolas Ferreira e o pastor Guilherme Batista utilizaram um jato em outubro de 2022 durante a campanha 'Juventude pelo Brasil', em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A aeronave, um Embraer 505 Phenom 300, teria sido associada ao empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Detalhes da Viagem

A viagem abrangeu capitais do Nordeste, além de Brasília e cidades de Minas Gerais, ocorrendo entre os dias 20 e 28 de outubro. O jornal O Globo revelou que o trajeto foi confirmado por sinais do transponder da aeronave.

Repercussões e Investigações

Em novembro de 2025, Vorcaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal investigando fraudes no Banco Master. As investigações preliminares sugerem fraudes de até R$ 17 bilhões.

Posicionamento de Nikolas Ferreira

Nikolas Ferreira afirmou que desconhecia a relação de Vorcaro com a aeronave na época da viagem, alegando ter participado apenas por convite de campanha.

Contradições da Operadora de Táxi Aéreo

A Prime You, operadora do jato, declarou que Vorcaro não é proprietário da aeronave e que a operação foi de fretamento comum. A empresa também afirmou que Vorcaro não faz parte de sua estrutura societária atual.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br