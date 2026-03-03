spot_img
Sanepar Rural Beneficia Famílias em Marquinho e Flor da Serra do Sul

Prefeito de Flor da Serra do SulFoto: Sanepar

O programa Sanepar Rural, recentemente reconhecido como uma 'Boa Prática' no prêmio Guardiões pela Água, promovido pelo Pacto Global da ONU no Brasil, está prestes a trazer melhorias significativas para as comunidades rurais de Marquinho e Flor da Serra do Sul.

Ação nas Comunidades Rurais

Com foco em atender 1.899 famílias, o programa se concentra nas localidades de Santa Terezinha, Terra Boa e Pedra Branca. A iniciativa busca aprimorar a infraestrutura de saneamento, contribuindo para a qualidade de vida dos moradores.

Reconhecimento Internacional

O reconhecimento internacional do projeto sublinha seu impacto positivo, destacando o compromisso com a sustentabilidade e o bem-estar das comunidades rurais no Brasil.

