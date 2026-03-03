spot_img
Paraná Avança com Aplicações de Polilaminina em Curitiba

Hospitaldo Trabalhador realiza a primeira aplicação de polilamiminaFoto: SESA

O estado do Paraná já realizou oito aplicações do medicamento polilaminina, com o mais recente procedimento ocorrendo em Curitiba, no Hospital do Trabalhador. O evento marca um importante avanço na pesquisa médica local.

Encontro com o Governador

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu os médicos pesquisadores responsáveis pela aplicação da polilaminina no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Durante o encontro, foram discutidos os avanços e as expectativas em torno da pesquisa.

Participação de Especialistas

Entre os participantes da reunião estava Tatiana Coelho de Sampaio, bióloga e professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que contribuiu com sua expertise para o desenvolvimento do projeto.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Investigação da PCPR Identifica Suspeito de Ataque a Morador de Rua em Curitiba
SUS Lança Teleatendimento Gratuito para Compulsão por Apostas
