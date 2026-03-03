spot_img
Investigação da PCPR Identifica Suspeito de Ataque a Morador de Rua em Curitiba

Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
PCPR investiga preso por atear fogo em homem em situação de rua no Centro de CuritibaFoto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está conduzindo uma investigação sobre um incidente em que um homem em situação de rua foi incendiado em Curitiba. O caso ganhou destaque após a análise de imagens de monitoramento eletrônico, que foram fundamentais para identificar o suspeito.

Identificação do Suspeito

As câmeras de segurança capturaram imagens que permitiram a identificação do indivíduo envolvido no incidente. O suspeito foi reconhecido por suas características físicas peculiares e pelas roupas que vestia no momento da agressão.

Histórico Criminal

Durante a audiência de custódia, ficou evidente que o suspeito possui um histórico de processos judiciais em Cascavel, o que pode complicar ainda mais sua situação legal.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

