Sanepar investe R$ 1,3 milhão na saúde de Cascavel

A Sanepar anunciou a destinação de R$ 1,3 milhão para a Uopeccan de Cascavel, recurso este proveniente do Imposto de Renda por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).

Apoio à Radioterapia

O valor será utilizado na compra de um acelerador linear, um equipamento de alta tecnologia considerado crucial para os tratamentos de radioterapia, ampliando assim a capacidade de atendimento da instituição.

Importância do Investimento

Este investimento representa um avanço significativo para a saúde regional, possibilitando que mais pacientes tenham acesso a tratamentos oncológicos modernos e eficazes, reduzindo o tempo de espera e melhorando os resultados clínicos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br