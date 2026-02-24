Júri do Caso Mãe Bernadete é Adiado para Abril

O julgamento dos acusados pelo assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete foi adiado para o dia 13 de abril. A decisão foi anunciada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) após um pedido da nova defesa dos réus. O júri estava inicialmente agendado para ocorrer no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, no dia 24 de janeiro.

Motivo do Adiamento

O adiamento foi solicitado pela defesa na tarde do dia anterior ao julgamento, segundo informações da corte. A juíza Gelzi Maria Almeida, titular do 1° Juízo da 1ª Vara do Júri, comunicou a nova data durante a abertura da sessão.

Acusados e Acusações

Arielson da Conceição dos Santos e Marílio dos Santos são acusados de homicídio qualificado contra Mãe Bernadete Pacífico. O crime ocorreu em 2023, no município de Simões Filho. As acusações incluem homicídio qualificado, feminicídio e outros crimes.

Sobre o Crime

Mãe Bernadete foi assassinada com 25 tiros em sua residência, localizada no Quilombo Pitanga dos Palmares. O crime ocorreu apesar das denúncias de ameaças frequentes que a líder quilombola recebia, mesmo sendo parte do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br