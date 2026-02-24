quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Instalação Final do Estai da Ponte de Guaratuba Está Prevista para o Fim do Mês

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Ricardo Ribeiro/AEN

A instalação do último estai da Ponte de Guaratuba está programada para ocorrer na virada deste mês, marcando uma fase crucial no projeto. A estrutura conta com 12 pares de estais em cada um dos mastros dos apoios 04 e 05, essenciais para garantir a estabilidade e a segurança da ponte.

Progresso das Obras

As obras nos acessos à ponte continuam a avançar em um ritmo satisfatório, demonstrando o compromisso em cumprir os prazos estipulados. A conclusão das etapas de acesso é fundamental para o pleno funcionamento da ponte, facilitando a mobilidade na região.

Importância da Estrutura

Os estais são componentes críticos na engenharia de pontes suspensas, pois distribuem de maneira eficiente o peso e as tensões, permitindo que a estrutura suporte cargas pesadas com segurança. A instalação correta dos estais é vital para a durabilidade e segurança da ponte.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

