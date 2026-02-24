terça-feira, fevereiro 24, 2026

Aeroporto de Londrina e a Espera pela Nova Taxiway de R$ 40 Milhões

Região
Divulgação

O Aeroporto de Londrina, um dos principais do Paraná, está prestes a passar por uma significativa melhoria em sua infraestrutura. A expectativa gira em torno de uma obra avaliada em R$ 40 milhões para a construção de uma nova taxiway, que promete aumentar a eficiência e segurança das operações aéreas.

Importância da Nova Taxiway

A implementação de uma nova taxiway no Aeroporto de Londrina é vista como uma necessidade urgente. Essa estrutura adicional permitirá que as aeronaves se movimentem de forma mais ágil, reduzindo o tempo de espera no solo e aumentando a capacidade de voos diários.

Investimento e Impacto Econômico

Com um investimento estimado em R$ 40 milhões, a obra da taxiway não apenas modernizará o aeroporto, mas também impulsionará a economia local. A expectativa é que a melhoria nas operações atraia mais companhias aéreas e, consequentemente, mais passageiros, fomentando o turismo e negócios na região.

Próximos Passos

A decisão final sobre o início das obras ainda está pendente. No entanto, as autoridades locais estão otimistas quanto à aprovação e início dos trabalhos, que devem trazer benefícios prolongados para o Aeroporto de Londrina e seu entorno.

Fonte: https://taroba.com.br

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

