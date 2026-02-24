terça-feira, fevereiro 24, 2026

Estado Investe em Capacitação e Participação em Feira de Turismo em Portugal

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Governo do Estado capacita profissionais e leva empresários para grande feira em PortugalFoto: N...

O Estado está promovendo uma série de iniciativas para fortalecer o setor de turismo, com atividades programadas entre 23 de fevereiro e 1º de março em Portugal. A agenda inclui eventos em Lisboa e Porto, onde profissionais do turismo estrangeiro participarão do 'Meeting Isto é Paraná!', um encontro voltado para capacitação.

Participação na Feira Better Tourism Lisbon Travel Market

Empresários e coexpositores estaduais terão a oportunidade de marcar presença no estande do Estado durante a feira Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL). Este evento é considerado uma das principais plataformas de networking e promoção do turismo em Portugal, oferecendo visibilidade internacional aos participantes.

Capacitação de Profissionais

O 'Meeting Isto é Paraná!' tem como objetivo capacitar profissionais estrangeiros do setor, destacando as potencialidades do turismo paranaense e promovendo a troca de experiências e conhecimentos que possam fomentar o desenvolvimento do turismo local.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

