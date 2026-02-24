quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
25.4 ° C
25.4 °
25.4 °
69 %
5.1kmh
75 %
qui
27 °
sex
28 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Brasil Registra Menor Área Queimada para Janeiro em Dois Anos

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Agência Santarém/Divulgação

O Brasil registrou em janeiro deste ano 437 mil hectares de área queimada, um número que representa uma redução de 36% em relação ao mesmo mês em 2025 e uma diminuição de 58% comparado a janeiro de 2024. Esses dados são fornecidos pelo Monitor do Fogo, do MapBiomas.

Aumento em Biomas Específicos

Apesar do cenário geral positivo, o Pantanal, a Caatinga e a Mata Atlântica apresentaram aumento nas áreas queimadas quando comparados a 2025. A coordenadora técnica do MapBiomas Fogo, Vera Arruda, afirma que esses aumentos são preocupantes, especialmente porque ocorrem durante um mês tipicamente mais chuvoso.

Distribuição das Queimadas por Bioma

Em janeiro, a Amazônia foi o bioma mais afetado, com 337 mil hectares queimados, seguido pelo Pantanal com 38 mil hectares, Cerrado com 26 mil, Caatinga com 18 mil, Mata Atlântica com 14 mil e Pampa com apenas 59 hectares. Comparando com janeiro de 2025, a Amazônia teve uma redução de 46% na área queimada, enquanto o Pantanal, a Mata Atlântica e a Caatinga apresentaram aumentos significativos.

Impacto na Vegetação Nativa

A maior parte das áreas queimadas, cerca de 66,8%, foi de vegetação nativa, incluindo 35% de formações campestres, 17,3% de campos alagados e 7,3% de florestas. As pastagens, que representam áreas onde o solo já foi modificado, constituíram 26,3% das queimadas.

Particularidades da Amazônia

O bioma amazônico foi o mais afetado em termos de extensão, tendo uma área queimada nove vezes maior que a do Pantanal. Roraima, estado localizado acima da Linha do Equador, enfrentou um período de estiagem que contribuiu para o aumento das queimadas, com 156,9 mil hectares afetados.

Influência Climática em Roraima

Felipe Martenexen, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), explica que Roraima possui uma sazonalidade climática distinta, que aumenta a vulnerabilidade ao fogo, especialmente em formações campestres e áreas abertas. Maranhão e Pará também tiveram áreas significativas afetadas, com 109 mil e 67,9 mil hectares queimados, respectivamente.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

12
spot_img
Artigo anterior
Estado Investe em Capacitação e Participação em Feira de Turismo em Portugal
Próximo artigo
Senado Pressiona CVM por Suposta Omissão em Caso de Fraude no Banco Master
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress