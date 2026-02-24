quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Senado Pressiona CVM por Suposta Omissão em Caso de Fraude no Banco Master

© Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão do Senado responsável por investigar o Banco Master interpelou, nesta terça-feira (24), o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Carlos Accioly. A instituição é acusada de omissão na fiscalização do Banco Master, que enfrenta denúncias de envolvimento em uma fraude bilionária no mercado de capitais.

Histórico de Omissões

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, destacou que não é a primeira vez que a CVM demonstra falhas na fiscalização, citando escândalos passados como o das Lojas Americanas. Segundo ele, a recorrência de casos similares levanta preocupações sobre a eficácia da CVM em proteger investidores.

Responsabilidades da CVM

A CVM é uma autarquia federal com a função de regular e fiscalizar o mercado de capitais, além de proteger investidores contra fraudes. A instituição, vinculada ao Ministério da Fazenda, possui autonomia administrativa e orçamentária, sendo seus dirigentes nomeados pelo Presidente da República.

Acusações de Conflito de Interesses

Braga sugeriu que a CVM poderia estar envolvida em questões além da omissão, mencionando que o Banco Master teria utilizado recursos dos clientes para cobrir déficits financeiros, levantando suspeitas de um possível conflito de interesses.

Esclarecimentos da CVM

João Carlos Accioly, presidente interino da CVM, afirmou que a instituição já havia comunicado ao Ministério Público Federal sobre as irregularidades no Banco Master. Ele destacou que a CVM foi a fonte de informações para a operação da Polícia Federal, apesar de reconhecer que a divulgação das ações poderia ter sido melhor.

Identificação de Falhas

A senadora Leila Barros questionou Accioly sobre as falhas no sistema de proteção do mercado financeiro. Accioly informou que a CVM criou um grupo de trabalho para identificar possíveis lacunas e erros na fiscalização, buscando aprimorar seus mecanismos de atuação.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

