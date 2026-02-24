Cadastro do Cuidador Paranaense Inicia em Março em Curitiba

O Cadastro do Cuidador Paranaense será lançado no início de março em Curitiba, com o objetivo de integrar e capacitar profissionais para o cuidado de idosos no estado. Esta iniciativa é parte do Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa (PAPI), que busca melhorar a qualidade de vida da população idosa através de ações coordenadas.

Parcerias Internacionais

A iniciativa conta com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA). Estas organizações internacionais colaboram para trazer expertise e recursos que auxiliem na implementação de políticas públicas eficazes para idosos no Paraná.

Objetivos do Programa

O Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa visa não apenas a capacitação de cuidadores, mas também a criação de uma rede de apoio que facilite a inclusão social e o bem-estar dos idosos, promovendo um ambiente mais amigável e seguro para essa parcela da população.