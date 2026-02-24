quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Hospital Regional do Litoral Realiza 10,5 Mil Atendimentos no Verão e Carnaval

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Foto: Divulgação SESAFoto: SesaHospital Regional d...

O Hospital Regional do Litoral realizou 10,5 mil atendimentos durante os 61 dias do período de Verão Maior e Carnaval. Este hospital atende a população dos sete municípios do Litoral do Paraná, que juntos somam cerca de 300 mil habitantes.

Desafios da População Flutuante

Com a chegada do verão, a população da região pode aumentar para até 2 milhões de pessoas. Essa variação populacional representa um grande desafio para a infraestrutura do hospital, que precisa estar preparado para atender tanto os moradores locais quanto os turistas.

Serviços Oferecidos pelo Hospital

O Hospital Regional do Litoral oferece suporte em diversas áreas, incluindo obstetrícia e clínica geral. Além disso, a unidade conta com nove especialidades clínicas para proporcionar um atendimento mais abrangente à comunidade.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

