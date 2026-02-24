Hospital Regional do Litoral Realiza 10,5 Mil Atendimentos no Verão e Carnaval

O Hospital Regional do Litoral realizou 10,5 mil atendimentos durante os 61 dias do período de Verão Maior e Carnaval. Este hospital atende a população dos sete municípios do Litoral do Paraná, que juntos somam cerca de 300 mil habitantes.
Desafios da População Flutuante
Com a chegada do verão, a população da região pode aumentar para até 2 milhões de pessoas. Essa variação populacional representa um grande desafio para a infraestrutura do hospital, que precisa estar preparado para atender tanto os moradores locais quanto os turistas.
Serviços Oferecidos pelo Hospital
O Hospital Regional do Litoral oferece suporte em diversas áreas, incluindo obstetrícia e clínica geral. Além disso, a unidade conta com nove especialidades clínicas para proporcionar um atendimento mais abrangente à comunidade.
