Londrina Expande Oferta de Implante Contraceptivo nas UBSs

Londrina
Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

Londrina foi selecionada como uma das cidades do Paraná para oferecer o implante contraceptivo Implanon NXT na rede municipal de saúde. A iniciativa visa aumentar a oferta de métodos contraceptivos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Capacitação de Profissionais de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Londrina iniciou uma capacitação para médicos e enfermeiros, objetivando a inserção do implante nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A oficina ocorreu no auditório da Pontifícia Universidade Católica (PUC) Campus Londrina.

Implanon NXT: Características e Vantagens

O Implanon NXT é um implante subdérmico que mede 3 cm e contém 68g de etonogestrel, liberando hormônios que bloqueiam a ovulação, com eficácia superior a 99% na prevenção da gravidez. Ele pode durar até três anos e está disponível para mulheres de 18 a 49 anos.

Disponibilidade e Contraindicações

O implante está disponível na rede pública e pode ser inserido com anestesia local por profissionais capacitados. Não é recomendado para gestantes e mulheres com histórico de câncer de mama, trombose ou sangramento vaginal de origem desconhecida.

Oficina de Capacitação

A capacitação foi conduzida por Priscila Alexandra Colmiran, coordenadora da Ciclo Saúde da Mulher, e outros profissionais da saúde. Além do Implanon NXT, o treinamento abordou os direitos sexuais e reprodutivos e a implementação do implante nas UBSs.

Expansão da Oferta

Desde a chegada dos implantes em outubro do ano passado, as UBSs de Londrina têm solicitado unidades ao almoxarifado da SMS. A expectativa é que todas as unidades tenham profissionais habilitados para realizar a inserção do implante em breve.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

