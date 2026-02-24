Câmara de Londrina Seleciona Empresa para TV Câmara em Contrato Milionário

A Câmara de Londrina anunciou a seleção da empresa responsável pela operação da TV Câmara, firmando um contrato avaliado em R$ 2,1 milhões. Este movimento visa aprimorar a comunicação das atividades legislativas com a população, garantindo maior transparência e acesso à informação.

Processo de Seleção

O processo de escolha da empresa seguiu as normas de licitação pública, assegurando que a melhor proposta fosse selecionada. A intenção da Câmara é melhorar a qualidade das transmissões e oferecer uma cobertura mais abrangente das sessões e eventos.

Impacto na Comunidade

Com a nova empresa, espera-se que a população de Londrina tenha acesso facilitado às deliberações do legislativo municipal. A TV Câmara desempenha um papel vital na promoção da transparência governamental, sendo uma ponte entre os vereadores e os cidadãos.

Expectativas Futuras

A contratação é vista como um passo importante para modernizar as operações de comunicação da Câmara. Com investimentos em tecnologia e infraestrutura, a expectativa é que a TV Câmara se torne uma referência em qualidade de transmissão.