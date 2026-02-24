quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
88 %
1kmh
0 %
sex
32 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
ter
21 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Câmara de Londrina Seleciona Empresa para TV Câmara em Contrato Milionário

Região
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read

A Câmara de Londrina anunciou a seleção da empresa responsável pela operação da TV Câmara, firmando um contrato avaliado em R$ 2,1 milhões. Este movimento visa aprimorar a comunicação das atividades legislativas com a população, garantindo maior transparência e acesso à informação.

Processo de Seleção

O processo de escolha da empresa seguiu as normas de licitação pública, assegurando que a melhor proposta fosse selecionada. A intenção da Câmara é melhorar a qualidade das transmissões e oferecer uma cobertura mais abrangente das sessões e eventos.

Impacto na Comunidade

Com a nova empresa, espera-se que a população de Londrina tenha acesso facilitado às deliberações do legislativo municipal. A TV Câmara desempenha um papel vital na promoção da transparência governamental, sendo uma ponte entre os vereadores e os cidadãos.

Expectativas Futuras

A contratação é vista como um passo importante para modernizar as operações de comunicação da Câmara. Com investimentos em tecnologia e infraestrutura, a expectativa é que a TV Câmara se torne uma referência em qualidade de transmissão.

11
spot_img
Artigo anterior
Londrina Expande Oferta de Implante Contraceptivo nas UBSs
Próximo artigo
Paraná Supera Metas de Saúde Cardiovascular com Apoio do BIRD
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress