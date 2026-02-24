Paraná Supera Metas de Saúde Cardiovascular com Apoio do BIRD

O Estado do Paraná tem se destacado no combate aos riscos cardiovasculares, graças ao apoio financeiro do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Superação de Metas

Em 2025, o Estado não apenas atingiu, mas superou as metas estabelecidas para o projeto de saúde cardiovascular. Inicialmente, a meta era que 37,5% dos municípios paranaenses estivessem integrados ao programa Nacional Telessaúde. No entanto, o trabalho árduo e a dedicação das equipes permitiram que 41% dos municípios, ou 164 dos 399, fossem incluídos no programa.

Importância do Programa Telessaúde

O programa Nacional Telessaúde tem desempenhado um papel crucial na melhoria do atendimento à saúde no Paraná. Ao conectar profissionais de saúde a especialistas distantes, o programa facilita o acesso a informações e a tratamentos avançados, contribuindo para um atendimento mais eficiente e eficaz.

Colaboração com o BIRD

O apoio financeiro do BIRD foi fundamental para alcançar esses resultados. A colaboração entre o Governo do Paraná e o BIRD demonstra a importância de parcerias internacionais na melhoria das condições de saúde locais, especialmente em áreas críticas como a prevenção de doenças cardiovasculares.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br