quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
88 %
1kmh
0 %
sex
32 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
ter
21 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Paraná Supera Metas de Saúde Cardiovascular com Apoio do BIRD

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Victor Guandalini/SEPL

O Estado do Paraná tem se destacado no combate aos riscos cardiovasculares, graças ao apoio financeiro do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Superação de Metas

Em 2025, o Estado não apenas atingiu, mas superou as metas estabelecidas para o projeto de saúde cardiovascular. Inicialmente, a meta era que 37,5% dos municípios paranaenses estivessem integrados ao programa Nacional Telessaúde. No entanto, o trabalho árduo e a dedicação das equipes permitiram que 41% dos municípios, ou 164 dos 399, fossem incluídos no programa.

Importância do Programa Telessaúde

O programa Nacional Telessaúde tem desempenhado um papel crucial na melhoria do atendimento à saúde no Paraná. Ao conectar profissionais de saúde a especialistas distantes, o programa facilita o acesso a informações e a tratamentos avançados, contribuindo para um atendimento mais eficiente e eficaz.

Colaboração com o BIRD

O apoio financeiro do BIRD foi fundamental para alcançar esses resultados. A colaboração entre o Governo do Paraná e o BIRD demonstra a importância de parcerias internacionais na melhoria das condições de saúde locais, especialmente em áreas críticas como a prevenção de doenças cardiovasculares.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

9
spot_img
Artigo anterior
Câmara de Londrina Seleciona Empresa para TV Câmara em Contrato Milionário
Próximo artigo
CPI Investiga Lucros da Meta com Crimes na Internet
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress