quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
25.4 ° C
25.4 °
25.4 °
69 %
5.1kmh
75 %
qui
27 °
sex
28 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Polícia Militar apreende grande quantidade de crack em fundo falso de veículo em Maringá

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

Na tarde de segunda-feira (23), a Polícia Militar do Paraná, através do 4º Batalhão, realizou uma operação bem-sucedida em Maringá, que resultou na apreensão de uma grande quantidade de crack e na prisão de um suspeito de tráfico de drogas.

Detalhes da Operação

A ação, ocorrida por volta das 16h30, contou com o apoio da Agência Local de Inteligência. Durante a operação, foi abordado um veículo GM/Onix, com placas de Ponta Porã (MS).

Descoberta do Entorpecente

O emprego de um cão farejador foi crucial, pois o animal indicou a presença de drogas no veículo. Em uma busca detalhada, os policiais encontraram um compartimento oculto no porta-malas, conhecido como fundo falso, onde estavam 40 tabletes de uma substância semelhante ao crack.

Prisão do Suspeito

O motorista, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante. Ele, juntamente com o veículo e os entorpecentes apreendidos, foi encaminhado à 9ª Subdivisão Policial para os procedimentos legais.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

16
spot_img
Artigo anterior
Aumento da Insegurança no Calçadão de Londrina Preocupa Comerciantes
Próximo artigo
Sanepar investe R$ 1,3 milhão na saúde de Cascavel
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress