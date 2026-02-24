Polícia Militar apreende grande quantidade de crack em fundo falso de veículo em Maringá

Na tarde de segunda-feira (23), a Polícia Militar do Paraná, através do 4º Batalhão, realizou uma operação bem-sucedida em Maringá, que resultou na apreensão de uma grande quantidade de crack e na prisão de um suspeito de tráfico de drogas.

Detalhes da Operação

A ação, ocorrida por volta das 16h30, contou com o apoio da Agência Local de Inteligência. Durante a operação, foi abordado um veículo GM/Onix, com placas de Ponta Porã (MS).

Descoberta do Entorpecente

O emprego de um cão farejador foi crucial, pois o animal indicou a presença de drogas no veículo. Em uma busca detalhada, os policiais encontraram um compartimento oculto no porta-malas, conhecido como fundo falso, onde estavam 40 tabletes de uma substância semelhante ao crack.

Prisão do Suspeito

O motorista, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante. Ele, juntamente com o veículo e os entorpecentes apreendidos, foi encaminhado à 9ª Subdivisão Policial para os procedimentos legais.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br