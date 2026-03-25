Projeto Bate-Bate Coração Conecta UTIs ao Hospital Pequeno Príncipe

O projeto Bate-Bate Coração está utilizando tecnologia avançada e telemedicina para conectar UTIs de hospitais regionais ao Hospital Pequeno Príncipe (HPP).

Telemedicina a Serviço dos Recém-Nascidos

Com a conexão direta ao HPP, uma referência nacional em cardiologia pediátrica, o projeto visa melhorar o diagnóstico e o acompanhamento de recém-nascidos com cardiopatias congênitas graves.

Importância da Tecnologia na Saúde

A utilização de tecnologia de ponta permite uma comunicação mais eficaz entre os profissionais de saúde, agilizando processos e garantindo um atendimento mais preciso para os bebês.