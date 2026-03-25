Cabo Verde Faz História e Conquista Vaga na Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá, marcará a estreia de Cabo Verde no torneio. Pela primeira vez, o evento contará com 48 seleções, possibilitando a participação de novos países, incluindo Cabo Verde, Jordânia e Uzbequistão.

O Caminho de Cabo Verde até a Copa

A classificação de Cabo Verde para o Mundial é um marco significativo na história do país. Com uma população de cerca de 500 mil habitantes no arquipélago e mais de 1 milhão vivendo no exterior, a seleção nacional conseguiu unir talentos da diáspora para formar um time competitivo.

O Papel da Diáspora

Desde a sua independência de Portugal há 50 anos, Cabo Verde tem utilizado o futebol como um símbolo de unidade nacional. A estratégia de convocar jogadores da diáspora, que vivem em países como Holanda, França e Portugal, mostrou-se eficaz sob a liderança do técnico Lúcio Antunes e, posteriormente, Pedro Brito, conhecido como Bubista.

Desafios e Conquistas Recentes

Embora o time tenha enfrentado dificuldades em competições passadas, a chegada de Bubista como técnico trouxe nova energia. Sob sua orientação, Cabo Verde classificou-se para duas edições consecutivas da Copa Africana e garantiu uma vaga no Mundial de 2026, após vitórias notáveis contra equipes tradicionais.

Expectativas para 2026

Com o apoio de jogadores experientes como Bebé e Vozinha, e a liderança inspiradora de Bubista, a seleção cabo-verdiana chega ao Mundial com expectativas elevadas. O professor João Almeida Medina destaca a união e o entusiasmo do time, prevendo um desempenho marcante na competição.