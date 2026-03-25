Estratégias Inovadoras Impulsionam o Turismo no Smart City

O estado revelou novas abordagens estratégicas para o desenvolvimento do turismo durante o evento Smart City. A iniciativa visa modernizar o setor por meio da integração tecnológica e da gestão informada por dados.

Parceria para Conectividade e Inovação

A Secretaria do Turismo, em colaboração com a Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial, anunciou um acordo para promover a conectividade em locais turísticos. Essa aliança busca impulsionar a experiência dos visitantes e aumentar a eficiência na gestão dos destinos.

Importância da Gestão Baseada em Dados

O uso de dados analíticos foi destacado como ferramenta essencial para entender o comportamento dos turistas e melhorar a oferta de serviços. A abordagem permitirá ações mais assertivas e customizadas para cada localidade.