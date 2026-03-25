Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Inicia no Sábado

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começa neste sábado (28) nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. A iniciativa busca imunizar os grupos mais vulneráveis a formas graves da doença, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes, e seguirá até o dia 30 de maio.

Distribuição de Doses e Estratégias de Alcance

O Ministério da Saúde distribuiu 15,7 milhões de doses da vacina contra a gripe para estados e municípios. A pasta orienta que as autoridades locais intensifiquem suas estratégias durante o primeiro mês, realizando ações de busca ativa para alcançar rapidamente os públicos prioritários.

Início Antecipado em Algumas Regiões

Em algumas localidades, a campanha já começou. O Distrito Federal iniciou a vacinação na quarta-feira (25), e na cidade do Rio de Janeiro, a imunização teve início na terça-feira (24). No sábado, Dia D nacional, a vacinação será gratuita em todas as unidades básicas de Saúde (UBS).

Importância da Vacinação

A vacinação é a principal medida preventiva contra a influenza, ajudando a diminuir casos graves, internações e mortes. Dados preliminares de 2026 mostram um aumento na circulação de vírus respiratórios, incluindo os da influenza, com 14,3 mil casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) relatados até 14 de março, dos quais 28,1% são atribuídos à influenza.

Vacina Atualizada

A vacina trivalente deste ano faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e protege contra as variantes Influenza A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09, Influenza A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e Influenza B/Austria/1359417/2021 (B/linhagem Victoria). A atualização anual é essencial para manter a eficácia da proteção contra novas cepas do vírus.

Além dos grupos mencionados, a imunização é oferecida a outros públicos prioritários, como profissionais de saúde, indígenas, pessoas privadas de liberdade e portadores de doenças crônicas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br