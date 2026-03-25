Governador Inaugura Novo Complexo Industrial da J.Macêdo em Londrina

A J.Macêdo, uma das líderes do setor alimentício no Brasil, inaugura nesta quinta-feira, 26 de março, seu novo Complexo Industrial em Londrina. O evento marca um passo significativo no plano de expansão da empresa, conhecida pelas marcas Dona Benta, Petybon, Sol, Brandini e Boa Sorte. Este empreendimento representa um investimento importante tanto para a cidade de Londrina quanto para o estado do Paraná.

Participação de Autoridades

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, estará presente na cerimônia de inauguração, que ocorrerá às 17h30. A presença do governador reforça a relevância do investimento para a região e o compromisso do estado com o desenvolvimento industrial.

Declarações Oficiais

Durante o evento, o diretor-presidente da J.Macêdo, Irineu Pedrollo, também estará presente para comentar sobre o impacto do novo complexo nas operações da empresa e no fortalecimento econômico local.