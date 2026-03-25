Guarda Municipal de Londrina Participa de Capacitação Nacional em Uso da Força

A Guarda Municipal de Londrina esteve presente em uma capacitação nacional sobre o uso diferenciado da força, realizada entre os dias 16 e 20 de março. O evento foi promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), em parceria com a Prefeitura de Guarulhos.

Participação e Representação

Felipe Juliani, secretário municipal de Defesa Social, enviou dois representantes da Guarda Municipal de Londrina para o evento: Jeferson de Almeida, diretor da instituição, e Renan Neves Colmiran, ambos atuantes no Centro de Formação da Guarda Municipal de Londrina (CFGM).

Detalhes do Curso

O curso, sediado em Guarulhos (SP), contou com a participação de 76 profissionais de segurança de 18 estados brasileiros. Parte do programa 'Município Mais Seguro', a capacitação visou qualificar tecnicamente os agentes para o uso ético e eficiente da força, conforme diretrizes da Senasp.

Critérios de Seleção

Para participar do programa, a Guarda Municipal de Londrina precisou cumprir diversos critérios, como possuir uma corregedoria própria e um centro de formação reconhecido pela Polícia Federal.

Conteúdo e Metodologia

Com 40 horas de carga horária, o curso abordou temas como legislação, técnicas de contenção e uso de instrumentos de menor potencial ofensivo. As simulações práticas permitiram aos participantes desenvolver habilidades para tomada de decisão em situações de crise.

Impacto e Benefícios

Jeferson de Almeida destacou que Londrina é a única cidade do Paraná com dois instrutores credenciados no programa, fortalecendo a formação da instituição. Ricardo Gentil, inspetor-chefe de Guarulhos, enfatizou como a capacitação aprimora a atuação dos agentes e promove a integração entre guardas municipais de todo o Brasil.

O compromisso da Guarda Municipal de Londrina com a qualificação contínua de seu efetivo reflete na decisão de compartilhar os conhecimentos adquiridos durante o Estágio de Qualificação Profissional (EQP) anual.