Saúde em Movimento 2026: Gestão e Atenção ao Paciente como Destaques

O evento Saúde em Movimento 2026 destacou-se pela ênfase na gestão baseada em evidências e na atenção ao paciente. Este enfoque busca melhorar a qualidade do atendimento médico por meio de práticas fundamentadas em dados concretos e experiências clínicas comprovadas.

Inovações no Monitoramento de Saúde

Uma das inovações apresentadas foi o Painel de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), uma ferramenta que permite o monitoramento contínuo dos casos de infarto. Este painel tem como objetivo aprimorar as estratégias de atendimento às urgências cardiovasculares, garantindo respostas mais rápidas e eficazes.

Importância do Atendimento Baseado em Evidências

A adoção de práticas baseadas em evidências é crucial para a melhoria dos sistemas de saúde. Isto envolve a utilização de dados e estudos para informar decisões clínicas e administrativas, assegurando que os pacientes recebam cuidados que são comprovadamente eficazes.