Homem é Detido pela PMPR Após Crise e Ameaças em Guarapuava

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) deteve um homem de 35 anos na noite de terça-feira (24) em Guarapuava, após ele ter feito ameaças a familiares e se envolver em um caso de violência doméstica no bairro Morro Alto.

Intervenção Policial

No local, o homem se trancou em um quarto, armado com objetos cortantes, ameaçando sua própria vida e impedindo a aproximação dos policiais. A equipe da PMPR isolou a residência, retirou os familiares e iniciou negociações com apoio do Centro de Operações Policiais Militares (Copom) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Dinâmica do Conflito

Durante as negociações, o homem interrompeu o contato com a equipe, obrigando os policiais a intervirem para contê-lo e detê-lo. Antes disso, ele havia ameaçado a esposa com um martelo, provocando um corte em seu pé enquanto ela tentava fugir. A vítima foi socorrida pelo SAMU.

Ameaças à Família

Além das ameaças à esposa, o homem também ameaçou de morte o próprio irmão e a mãe, e demonstrou intenção de atentar contra sua própria vida.

Encaminhamento e Procedimentos

Após a situação ser controlada, o homem foi levado para atendimento médico e, em seguida, encaminhado à delegacia para os procedimentos legais necessários.