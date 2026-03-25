Petrobras Reafirma Interesse na Recompra da Refinaria de Mataripe

A Petrobras confirmou seu interesse em recomprar a Refinaria de Mataripe, localizada na Bahia. Esta refinaria foi privatizada em 2021 durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A confirmação foi formalizada em um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última terça-feira (24).

Contexto da Recompra

No dia anterior, a Comissão de Valores Mobiliários ─ que supervisiona o mercado de capitais ─ havia solicitado esclarecimentos à Petrobras sobre declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente mencionou a intenção da estatal de recomprar a refinaria baiana, também conhecida como Refinaria Landulpho Alves.

Declarações Recentes

As declarações do presidente Lula ocorreram em um evento na refinaria Gabriel Passos, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, na última sexta-feira (20). Ele estava acompanhado pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Resposta da Petrobras

Em resposta ao ofício da CVM, a Petrobras afirmou que analisa continuamente oportunidades de investimento, incluindo a possível recompra da Refinaria de Mataripe S.A. A estatal já havia mencionado essa intenção em comunicados oficiais divulgados em dezembro de 2023 e março de 2024.

Histórico da Refinaria

A Refinaria Landulpho Alves, localizada no distrito de Mataripe, em São Francisco do Conde, é a segunda maior do Brasil e começou suas operações em setembro de 1950. Em 2021, a refinaria foi vendida à Mubadala Capital, que criou a empresa Acelen para gerenciá-la.

Capacidade e Produtos

Com capacidade de refinar 300 mil barris de petróleo por dia, a refinaria representa 14% da capacidade total de refino do país. Entre seus produtos estão o óleo diesel, gasolina, querosene de aviação, asfalto, solventes, lubrificantes e gás de cozinha.

Implicações para o Controle Estatal

A intenção de recompra surge em um momento em que o governo busca maior controle sobre o preço dos combustíveis, especialmente do óleo diesel, em meio a instabilidades no mercado internacional devido a conflitos no Irã.