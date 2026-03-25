Integração de Ouvidorias em Ciência e Tecnologia é Reconhecida Nacionalmente

O sistema de ouvidorias de ciência e tecnologia recebeu uma menção honrosa no Concurso de Boas Práticas, promovido pela Rede Nacional de Ouvidorias e pela Controladoria-Geral da União. O reconhecimento destaca a eficiência e inovação na comunicação entre as instituições participantes.

Comunicação Integrada

A iniciativa envolve 16 ouvidores de diversas instituições, incluindo sete universidades estaduais, além de hospitais e ambulatórios universitários, o Tecpar e a Fundação Araucária. Estes profissionais centralizaram suas atividades em um grupo online, permitindo uma maior coordenação e eficiência nas ações.

Benefícios da Centralização

A centralização da comunicação não apenas facilita a troca de informações, mas também melhora a capacidade de resposta das ouvidorias, promovendo um atendimento mais eficiente e integrado ao público.