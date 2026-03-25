Avanços na Saúde do Paraná: Teleconsulta e Novos Sistemas em Destaque

A primeira reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de 2026 trouxe importantes avanços para o sistema de saúde do Paraná. O encontro abordou temas relevantes, como o progresso da saúde digital, destacando a implementação de teleconsultas no Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

Teleconsulta no SUS

Durante a reunião, foi discutida a instalação de kits de teleconsulta através do Novo PAC Saúde, um passo significativo para ampliar o acesso e a eficiência dos serviços de saúde, especialmente em áreas remotas. Essa iniciativa visa facilitar o atendimento médico, reduzindo deslocamentos e o tempo de espera dos pacientes.

Inovações nos Sistemas de Saúde

Outro ponto alto da pauta foi a introdução de novos sistemas, como o VigiO-TB, que tem como objetivo melhorar o controle da tuberculose. Além disso, foi discutida a padronização de nomenclaturas no sistema SIGSUS, buscando uma gestão mais eficiente e integrada.

Impacto Esperado

Essas mudanças prometem modernizar o sistema de saúde do Paraná, promovendo uma gestão mais ágil e eficaz. A expectativa é que essas medidas resultem em um atendimento mais rápido e preciso, beneficiando diretamente a população.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br