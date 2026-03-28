Polícia Militar frustra furto em condomínio de luxo no Batel, Curitiba

Na tarde de sábado (28), a Polícia Militar do Paraná, através do Batalhão de RONE, interceptou uma tentativa de furto em um condomínio de luxo localizado no bairro Batel, em Curitiba. A ação rápida dos policiais evitou que um grupo de suspeitos concluísse o crime.

Ação da Polícia

Os policiais identificaram um indivíduo monitorando o prédio enquanto outros dois saíam de um apartamento com uma mala contendo joias e objetos de valor. O imóvel apresentava sinais de arrombamento e estava revirado, com um cofre fora do lugar.

Suspeitos Detidos

Foram apreendidos dois adolescentes e um homem de 31 anos, além de ferramentas usadas para o arrombamento. Os suspeitos foram levados para a Delegacia Especializada, que investigará se há ligação com grupos criminosos especializados em furtos de apartamentos de luxo.