Celebração de 30 Mil Alfabetizados em Recife Marca Avanço na Educação

No último sábado (28), o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, em Recife (PE), foi palco de uma significativa celebração envolvendo delegações de 11 estados das regiões Nordeste e Sudeste. O evento marcou a formatura de 30 mil participantes do programa Jornada de Alfabetização, iniciativa integrante do Pacto de Superação do Analfabetismo e Qualificação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação (MEC).

Participação e Impacto do Programa

Aproximadamente 7 mil pessoas estiveram presentes para prestigiar os formandos, que ingressaram no programa no primeiro semestre de 2025, abrangendo áreas de Reforma Agrária e periferias urbanas. Este esforço é resultado de uma colaboração entre o MEC, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Projeto Mãos Solidárias.

Declarações de Lideranças

Maria de Jesus, coordenadora do MST no Ceará, destacou a importância do evento: 'É com muita alegria que estamos aqui para celebrar esse primeiro ciclo desse processo de alfabetização de jovens e adultos nas áreas de reforma agrária e nas periferias'. A cerimônia também contou com a presença de figuras importantes como Zara Figueiredo, da SECADI, João Pedro Stedile, coordenador nacional do MST, Clarice dos Santos, do Pronera, e José Ubiratan, do INCRA.

Inovação na Educação de Jovens e Adultos

Durante o evento, foi lançado o Cadastro Único da EJA (CadEJA), uma ferramenta do Governo Federal destinada a facilitar o levantamento de demanda para a oferta de turmas na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Maria de Jesus reiterou o significado histórico do evento na luta pela alfabetização e transformação das comunidades em regiões livres do analfabetismo.