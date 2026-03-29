Governador Inaugura Delegacia Cidadã em Cianorte com Investimento de R$ 6,8 Milhões

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou a nova Delegacia Cidadã em Cianorte, localizada no Noroeste do Paraná, nesta sexta-feira (27). O projeto, que recebeu um investimento de R$ 6,8 milhões do Governo do Paraná, busca modernizar a estrutura da Polícia Civil na região. Esta é a 13ª unidade desse tipo em funcionamento no estado.

Inovação no Atendimento

A Delegacia Cidadã foi criada para oferecer espaços adequados e planejados, superando as antigas instalações que funcionavam em locais adaptados. A nova estrutura possui ambientes específicos que evitam constrangimentos, como áreas exclusivas para o atendimento a mulheres, espaço kids para crianças e setores apropriados para diferentes tipos de atendimento.

Impacto na Segurança Pública

O governador Ratinho Junior destacou os resultados positivos dos investimentos em segurança pública. Segundo ele, o Paraná registrou os menores índices de criminalidade dos últimos 20 anos, com uma redução de 20% nos casos de feminicídio, contrastando com o aumento desses casos no Brasil. Esses resultados são atribuídos ao investimento em tecnologia e ao trabalho integrado de combate ao crime.

Melhorias para a Comunidade

A nova delegacia não apenas amplia a capacidade de atendimento, mas também oferece melhores condições de trabalho para os profissionais da Polícia Civil, além de mais conforto e segurança para a população. O espaço agora também abriga a 21ª Subdivisão Policial, que anteriormente funcionava em um imóvel cedido pela prefeitura.

Estrutura Moderna

Localizada na Avenida Maranhão, 651, a Delegacia Cidadã segue o novo padrão estrutural do Governo do Estado. Com ambientes adequados para acolhimento, registro de ocorrências e condução de investigações, a unidade foi projetada para centralizar serviços e garantir um atendimento mais completo e humanizado à população.

Declaração Oficial

O secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, afirmou que o objetivo da nova delegacia é oferecer acolhimento e atendimento integral ao cidadão em um único local. A unidade reúne serviços diversos, incluindo atendimento a mulheres e idosos, além de oferecer acessibilidade e uma estrutura moderna para garantir um acolhimento eficiente.