Vacinação contra HPV: Desafios e Importância para Adolescentes

A vacinação contra o HPV, disponível no Sistema Único de Saúde, é um método eficaz para prevenir diversos tipos de câncer. No entanto, a adesão a essa medida preventiva entre adolescentes ainda é insuficiente, comprometendo sua eficácia.

Dados Preocupantes

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) do IBGE, apenas 54,9% dos adolescentes entre 13 e 17 anos estão cientes de terem recebido a vacinação contra o HPV. O vírus é responsável por 99% dos casos de câncer de colo do útero, além de outros tipos de câncer.

Desinformação e Acesso

Muitos adolescentes não se vacinaram devido à falta de informação sobre a necessidade da vacina. Outros fatores incluem a falta de acesso aos locais de vacinação e a relutância dos responsáveis em permitir a imunização.

Importância da Escola

As escolas podem desempenhar um papel crucial na promoção da vacinação, educando os alunos sobre sua importância, facilitando o acesso e conscientizando os pais.

Exemplos Positivos

Famílias que acompanham de perto o calendário de vacinação, como a da jornalista Joana Darc Souza, demonstram a eficácia da informação e do acompanhamento médico na imunização dos adolescentes.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br