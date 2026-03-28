Grêmio vence Internacional por 2 a 1 no Brasileiro Feminino

Em uma partida emocionante transmitida ao vivo pela TV Brasil, o Grêmio superou o Internacional com uma vitória de 2 a 1. O confronto ocorreu na tarde deste sábado (28) no Sesc Campestre, em Porto Alegre, durante a 5ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Desempenho e Classificação

Com a vitória, o Grêmio, conhecido como Mosqueteiras, alcançou quatro pontos, ocupando agora a 14ª posição na tabela. O Internacional, por sua vez, permanece com sete pontos, caindo para a 11ª colocação após a derrota.

Momentos Decisivos da Partida

O Grêmio marcou o primeiro gol aos 33 minutos do primeiro tempo, quando a meio-campista Camila Pini acertou um chute de fora da área. O Internacional, conhecido como Gurias Coloradas, empatou quatro minutos depois com um gol de falta da atacante Darlene. No segundo tempo, a atacante Brenda Woch garantiu a vitória do Grêmio aos 19 minutos.

Outros Resultados do Campeonato

Além do confronto entre Grêmio e Internacional, o sábado também contou com outras partidas pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O Bahia venceu o Bragantino por 2 a 1, enquanto América-MG e Mixto empataram em 1 a 1.