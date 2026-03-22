Operação Omnis Intensifica Segurança em Sudoeste e Centro-Oeste do Paraná

Neste sábado, a Praça Presidente Vargas, localizada no centro de Pato Branco, foi palco do lançamento da Operação Omnis. A iniciativa reuniu diversas unidades da Polícia Militar do Paraná, com o objetivo de intensificar a segurança no Sudoeste e Centro-Oeste do estado. A presença do Subcomandante-Geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, destacou a importância da mobilização conjunta entre forças de segurança estaduais e municipais.

Estratégia de Atuação

A Operação Omnis visa promover ações de policiamento ostensivo através de patrulhamento terrestre e aéreo. As equipes estarão presentes em áreas estratégicas, realizando bloqueios de trânsito e abordagens em regiões identificadas como 'manchas criminais'. O objetivo é garantir a segurança em perímetros urbanos, rodovias, áreas de mata e estradas rurais.

Uso de Tecnologia

Para aumentar a eficácia das ações, a operação utiliza sistemas de georreferenciamento criminal, drones, aeronaves e câmeras integradas ao programa 'Olho Vivo'. Esses recursos tecnológicos permitem uma resposta rápida e precisa às necessidades de segurança da comunidade.

Impacto na Comunidade

O coronel Siloto enfatizou que a operação busca reduzir índices criminais na região, assegurando tranquilidade à população. A constante presença policial e a fiscalização em veículos, comércios e pessoas são estratégias para alcançar esse objetivo.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br