Iniciativa destaca impacto do cuidado invisível na vida feminina

Pesquisadoras da Universidade Federal Fluminense (UFF) desenvolvem um jogo educativo que visa estimular reflexões sobre o trabalho de cuidado, frequentemente invisível, e suas repercussões na vida das mulheres. Chamado de 'Jogo do Cuidado – Um Jogo sobre o Direito à Cidade das Mulheres', o mesmo está disponível para download gratuito, funcionando como material pedagógico para alunos do ensino médio.

Origem e Propósito do Jogo

A iniciativa surgiu de um projeto de pesquisa liderado pela professora Rossana Brandão Tavares, focado no direito à cidade e na reprodução social. O estudo investiga como fatores como renda, gênero, raça e idade afetam o acesso a oportunidades e a qualidade de vida em ambientes urbanos.

Beatriz Corbacho, uma das bolsistas do projeto, menciona que a ideia nasceu após o tema da redação do Enem 2023, que abordou a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres no Brasil. O objetivo era criar uma ferramenta pedagógica lúdica para fomentar discussões em sala de aula sobre a vida feminina e o direito à cidade.

Dinâmica do Jogo

No tabuleiro, os participantes assumem papéis de personagens diversos que representam diferentes grupos sociais. Durante o jogo, enfrentam desafios relacionados a trabalho, renda e responsabilidades de cuidado, percebendo na prática as desigualdades enfrentadas.

Mariana Pio, outra bolsista, explica que o jogo utiliza um mapa da área portuária do Rio de Janeiro, com personagens distribuídos em diferentes bairros, refletindo questões econômicas. O 'dinheiro do cuidado' é a principal moeda, e vence quem acumula mais capital de cuidado.

Disponibilidade e Repercussão

Devido à recepção positiva, o jogo foi disponibilizado online, permitindo que qualquer interessado possa imprimir uma versão adaptada. A professora Rossana Brandão Tavares destacou que a iniciativa foi tão bem recebida que decidiram criar uma página eletrônica para o projeto.

O projeto, vinculado à Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF e ao Programa Jovem Cientista do Nosso Estado da Faperj, visa principalmente escolas do estado do Rio de Janeiro, mas está acessível a todos via internet.