Mixto Conquista Primeira Vitória no Brasileirão Feminino Contra Botafogo

O Mixto alcançou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino ao vencer o Botafogo por 2 a 1, em partida realizada no último sábado (21). Este triunfo marca um importante momento para a equipe mato-grossense na competição nacional.
Detalhes do Jogo
O confronto ocorreu no Estádio Dutrinha, em Cuiabá. O Mixto iniciou com vantagem, marcando o primeiro gol logo no primeiro minuto, quando Géssica aproveitou um cruzamento de Luana. O Botafogo igualou o placar no início do segundo tempo, aos oito minutos, com um chute de longa distância de Débora, após passe de Fernanda. A vitória do Mixto foi selada aos 42 minutos com um gol de Debinha, que aproveitou um rebote após disputa entre Luana Índia e a goleira Michelle.
Classificação Atual
Com esse resultado, o Mixto soma quatro pontos, ocupando a 14ª posição na tabela. O Botafogo, com cinco pontos, está na 10ª colocação.
Outros Resultados da Rodada
Ainda no sábado (21), o Bahia triunfou sobre o Santos por 3 a 1, em partida realizada em Pituaçu, elevando o time baiano à nona posição com seis pontos. O Santos ocupa o quarto lugar com sete pontos. Em Araraquara, a Ferroviária empatou sem gols com o Grêmio, mantendo-se na sétima colocação com sete pontos, enquanto o Grêmio conquistou seu primeiro ponto no torneio, ficando na 16ª posição.