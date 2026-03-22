Brasil Sedia Conferência Internacional sobre Espécies Migratórias

Nesta semana, entre os dias 23 e 29 de março, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, será o palco da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15).

Sessão de Alto Nível e Participação Internacional

O evento será precedido pela sessão de alto nível no domingo (22), com a presença de líderes de 132 países e da União Europeia, todos signatários da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres.

Novo Ciclo de Cooperação Internacional

A programação inicia um novo ciclo de três anos de negociações internacionais. João Paulo Capobianco, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, assumirá a presidência da COP15, conduzindo os debates globais.

Importância do Debate para o Brasil

O Brasil, com sua vasta biodiversidade, abriga 126 espécies de aves migratórias, entre outros animais. O país desempenha um papel crucial no ciclo migratório global, com espécies como a toninha e a baleia jubarte utilizando o território brasileiro como rota migratória.

Escolha de Campo Grande como Sede

Campo Grande foi escolhida por sua localização no Pantanal, a maior área úmida continental do planeta, sendo um ponto vital para diversas espécies migratórias. A escolha ressalta a importância da proteção desse ecossistema.